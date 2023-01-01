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Киноафиша Фильмы Наша дача Наша дача, 1990: актеры и роли
Our Country House Наша дача 1990 / СССР
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Наша дача, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Шенгелая Георгий Шенгелая
В ролях
Юозас Будрайтис Юозас Будрайтис Juozas Budraitis Людмила Гурченко Людмила Гурченко Lyudmila Gurchenko Иван Лапиков Иван Лапиков Инна Ульянова
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