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В полосе прибоя В полосе прибоя
Киноафиша Фильмы В полосе прибоя В полосе прибоя, 1990: актеры и роли
В полосе прибоя 1990 / СССР
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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В полосе прибоя, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ольгерд Воронцов
В ролях
Владимир Кузнецов Владимир Кузнецов Андрей Болтнев Валерий Баринов Валерий Баринов Юрий Астафьев
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