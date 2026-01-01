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Постер фильма Книга джунглей 2
5.4
Киноафиша Фильмы Книга джунглей 2
5.4

Книга джунглей 2

, 1990
Jungle Book 2
Япония / детский / 18+
Постер фильма Книга джунглей 2
5.4

О фильме

Анимационная лента «Книга джунглей 2», рассказывает о новых приключениях мальчика Маугли. Однажды Маугли падает в яму – ловушку сделанную людьми для зверей. Упав, он повреждает ногу. Услышав его крики, ему на помощь приходит один старик. Он вытаскивает Маугли из ямы и вылечивает его ногу, однако в итоге Маугли все равно возвращается в джунгли. Спустя время Маугли случайно сталкивается в джунглях с красивой девушкой по имени Мешуа, внучкой того старика, что спас его. Маугли отправляется в хижину к старику и его внучки. Он наблюдает за ними, а они учат его разным вещам. Маугли постоянно возвращается в джунгли, но при этом много играет с Джамирой. Постепенно его все больше начинает тянуть к людям, и даже его друзья из джунглей замечают, как сильно он меняется. 

Режиссер Фумио Курокава
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1990

Рейтинг фильма

5.4
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