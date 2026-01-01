Анимационная лента «Книга джунглей 2», рассказывает о новых приключениях мальчика Маугли. Однажды Маугли падает в яму – ловушку сделанную людьми для зверей. Упав, он повреждает ногу. Услышав его крики, ему на помощь приходит один старик. Он вытаскивает Маугли из ямы и вылечивает его ногу, однако в итоге Маугли все равно возвращается в джунгли. Спустя время Маугли случайно сталкивается в джунглях с красивой девушкой по имени Мешуа, внучкой того старика, что спас его. Маугли отправляется в хижину к старику и его внучки. Он наблюдает за ними, а они учат его разным вещам. Маугли постоянно возвращается в джунгли, но при этом много играет с Джамирой. Постепенно его все больше начинает тянуть к людям, и даже его друзья из джунглей замечают, как сильно он меняется.