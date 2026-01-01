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Постер фильма Ночной попутчик
5.2
Киноафиша Фильмы Ночной попутчик
5.2

Ночной попутчик

, 1990
Midnight Ride
США / ужасы, триллер, боевик / 18+
Постер фильма Ночной попутчик
5.2

О фильме

Лара ссорится со своим мужем Лоусоном, садится в машину и уезжает. По дороге она подбирает симпатичного парня Джастина, который оказывается жестоким маньяком, сбежавшим из психбольницы.

Лара – неуравновешенная женщина, которая не может наладить отношения с супругом. Ее муж Лоусон – полицейский, целыми днями пропадающий на работе и уделяющий жене мало внимания. Это раздражает Лару, из-за чего она постоянно устраивает скандалы. Один из вечеров заканчивается очередной ссорой, в результате которой безумная женщина выбегает на улицу и садится в машину, пытаясь разозлить Лоусона. Обливаясь слезами, она несется по ночной трассе куда глаза глядят. Со временем Лара немного успокаивается и тормозит на стоянке для дальнобойщиков, чтобы позвонить мужу.

Неожиданно к ней обращается приятный молодой человек, который пытается поймать машину. Он представляется Джастином МакКеем и умоляет подбросить его. Лара с радостью соглашается, еще не подозревая, что ее новый друг – серийный убийца, который только что сбежал из психушки. Женщине хочется обратно к мужу, но это уже невозможно… Как сложится ее судьба?

В ролях

Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Justin Mckay
Роберт Митчем
Dr. Hardy
Майкл Дудикофф
Lawson
Савина Гершак
Lara
Памела Людвиг
Rental Agent
Аллен Браун
Jordan
Лесли Дин
Joan
Steve Ingrassia
Man with Joan
Синтия Сигети
Mrs. Egan
Ди Ди Решер
Receptionist
Режиссер Боб Бралвер
Сценарист Russell V. Manzatt, Боб Бралвер
Композитор Карло Мария Кордио
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 20 июля 1990
Дата выхода
20 июля 1990 США
MPAA R
Производство Cannon Pictures Inc.
Другие названия
Midnight Ride, El justiciero, Cacería de medianoche, Éjféli stoppos, In den Klauen des Frauenmörders, Keskiyön pako, Midnight Ride - Die Jagd auf den Highwaykiller, Midnight Ride - Senza possibilità di fuga, Nocna eskapada, Nocna przejażdżka, Pánico en el asfalto, Psicopata na Noite, Pulnocní jízda, Senza possibilità di fuga, Sulla strada, a mezzanotte, Terreur sur l'asphalte, Uma Carona para o Inferno, Κούρσα θανάτου, Ночной попутчик, Среднощен стопаджия, Fuga disperata

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5 IMDb

Отзывы о фильме

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