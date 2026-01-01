Лара ссорится со своим мужем Лоусоном, садится в машину и уезжает. По дороге она подбирает симпатичного парня Джастина, который оказывается жестоким маньяком, сбежавшим из психбольницы.

Лара – неуравновешенная женщина, которая не может наладить отношения с супругом. Ее муж Лоусон – полицейский, целыми днями пропадающий на работе и уделяющий жене мало внимания. Это раздражает Лару, из-за чего она постоянно устраивает скандалы. Один из вечеров заканчивается очередной ссорой, в результате которой безумная женщина выбегает на улицу и садится в машину, пытаясь разозлить Лоусона. Обливаясь слезами, она несется по ночной трассе куда глаза глядят. Со временем Лара немного успокаивается и тормозит на стоянке для дальнобойщиков, чтобы позвонить мужу.

Неожиданно к ней обращается приятный молодой человек, который пытается поймать машину. Он представляется Джастином МакКеем и умоляет подбросить его. Лара с радостью соглашается, еще не подозревая, что ее новый друг – серийный убийца, который только что сбежал из психушки. Женщине хочется обратно к мужу, но это уже невозможно… Как сложится ее судьба?