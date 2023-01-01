Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дети кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Домовик и кружевница Домовик и кружевница
Киноафиша Фильмы Домовик и кружевница Домовик и кружевница, 1995: актеры и роли
Домовик и кружевница 1995 / Россия
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Домовик и кружевница, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дмитрий Воробьев Дмитрий Воробьев
В ролях
Александр Морозов Майя Булгакова Виктор Павлов Виктор Павлов Валентина Талызина Валентина Талызина Valentina Talyzina
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши