Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ракетчик
Фильмы похожие на Ракетчик
The Rocketeer
Ракетчик
1991 / США
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Ракетчик
Вся информация о фильме
Чeловек-ракета
комедия, семейный, фантастика
1997, США
5.0
Крутые виражи
приключения, комедия
1993, США
7.0
Могучие утята
комедия, драма, семейный
1992, США
6.0
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
комедия, боевик, приключения, фантастика
1991, США / Гонконг
6.0
Черепашки-ниндзя
фантастика, комедия, боевик, приключения
1990, США / Гонконг
6.0
Дорогая, я уменьшил детей
комедия, фантастика, приключения, семейный
1989, США
7.0
Кто подставил кролика Роджера
криминал, мистика, анимация, фантастика, семейный, комедия
1988, США
8.0
Трое мужчин и младенец
мелодрама, комедия, детектив
1987, США
6.0
Полет навигатора
детский, приключения, фантастика
1986, США
7.0
Короткое замыкание
фантастика, семейный, комедия
1986, США
6.0
Американская история
мюзикл, драма, анимация, приключения, семейный
1986, США
7.0
Лабиринт
фэнтези, сказка, мюзикл, семейный, приключения
1986, США / Великобритания
7.0
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма
1995, США
8.0
Парк Юрского периода 3
боевик, приключения, триллер, фантастика
2001, США
7.0
Первый мститель
приключения, фантастика
2011, США
7.0
Идальго: Погоня в пустыне
вестерн, драма, приключения, боевик
2004, США
7.0
Повелитель страниц
семейный, приключения, анимация, детектив, фэнтези
1994, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить