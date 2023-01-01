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Сестричка Бетти
Сестричка Бетти, 2000: актеры и роли
Nurse Betty
Сестричка Бетти
2000 / США
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Сестричка Бетти, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нил ЛаБут
Neil LaBute
В ролях
Криспин Гловер
Crispin Glover
Кэтлин Уилхойт
Kathleen Wilhoite
Прюитт Тэйлор Винс
Pruitt Taylor Vince
Сьюзэн Барнс
Susan Barnes
Рене Зеллвегер
Renée Zellweger
Элизабет Митчелл
Elizabeth Mitchell
Дженни Гэго
Jenny Gago
Тиа Тексада
Стивен Гилборн
Steven Gilborn
Крис Рок
Chris Rock
Эллисон Дженни
Allison Janney
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