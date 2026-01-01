Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сестричка Бетти Награды и номинации фильма Сестричка Бетти

Награды и номинации фильма Сестричка Бетти 2000

Каннский кинофестиваль 2000 Каннский кинофестиваль 2000
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
