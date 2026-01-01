Кто бы мог подумать, что на обыкновенной кухне может поместиться целый город со своими небоскребами, школами, транспортом и маленькими жителями? Этот город называется Микрополис, он настолько мал, что разглядеть его можно только под микроскопом. Каждая серия этого необычного мультсериала рассказывает историю дружбы и противоборства на просторах «Великой Кухни» двух кланов: микробики Крошка Ми, Микрошка и их друзья против токсинов Taксончика, Босса, Т-70 и других. Героев ждет масса приключений, из которых зритель узнает, откуда берутся микробы, какие бактерии полезны, а каких нужно избегать. Яркий познавательный мультфильм будет интересен не только детям, но и их родителям, которые узнают много нового об этом микромире.