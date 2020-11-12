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Постер фильма Жил министр обороны
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Жил министр обороны

, 2006
Россия / детский / 18+
Постер фильма Жил министр обороны

О фильме

Новая интерпретация сказки про Царевну-лягушку.

В ролях

Людмила Иванова
Людмила Иванова
Режиссер Борис Коршунов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 13 минут
Год выпуска 2006

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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