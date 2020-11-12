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Фильмы
Жил министр обороны
Жил министр обороны
, 2006
Россия / детский / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
О фильме
Новая интерпретация сказки про Царевну-лягушку.
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В ролях
Людмила Иванова
Режиссер
Борис Коршунов
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
13 минут
Год выпуска
2006
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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