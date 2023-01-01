Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Холодная гонка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебный клад Волшебный клад
Киноафиша Фильмы Волшебный клад Волшебный клад, 2001: актеры и роли
Magical Treasure Волшебный клад 2001 / Россия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Волшебный клад, 2001: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дмитрий Бабиченко
В ролях
Владимир Балашов Vladimir Balashov Эраст Гарин Эраст Гарин Владимир Грибков Vladimir Gribkov Наталья Гицерот Natalya Gitserot
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши