Постер фильма Неизвестные Битлз
Неизвестные Битлз

США / документальный / 18+
О фильме

Наверное, на Земле не найдется ни одного человека, который никогда не слышал о культовой группе 1960-х. Пол Маккартни, Джон Леннон, Ринго Стар и Джордж Харрисон – именно их творческий союз оставил неизгладимый след в жизни практически всего человечества. Группа The Beatles, основанная в конце 50-х, раз и навсегда изменила звучание рока. Своим появлением ребята будто подкрутили шестеренки истории, дали почву для развития появившихся впоследствии всевозможных музыкальных направлений. Невозможно даже представить, какая музыка доносилась бы из колонок радиоприемников в наши дни, не будь знаменитых песен All you need is love или Yesterday. Впрочем, здесь будет уместно перефразировать знаменитое высказывание Вольтера: «если бы Битлз не было, их следовало бы придумать». Мелодии «битлов» стали гимном целых поколений, у коллектива и сейчас множество поклонников, которым, собственно говоря, и адресован этот документальный фильм. The Bestles потрясли мир и изменили историю. Они не просто рок-группа, а часть нашей жизни.

Режиссер Крис Коуи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2002

Рейтинг фильма

Оцените 10 голосов

Отзывы о фильме

От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
