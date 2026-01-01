Наверное, на Земле не найдется ни одного человека, который никогда не слышал о культовой группе 1960-х. Пол Маккартни, Джон Леннон, Ринго Стар и Джордж Харрисон – именно их творческий союз оставил неизгладимый след в жизни практически всего человечества. Группа The Beatles, основанная в конце 50-х, раз и навсегда изменила звучание рока. Своим появлением ребята будто подкрутили шестеренки истории, дали почву для развития появившихся впоследствии всевозможных музыкальных направлений. Невозможно даже представить, какая музыка доносилась бы из колонок радиоприемников в наши дни, не будь знаменитых песен All you need is love или Yesterday. Впрочем, здесь будет уместно перефразировать знаменитое высказывание Вольтера: «если бы Битлз не было, их следовало бы придумать». Мелодии «битлов» стали гимном целых поколений, у коллектива и сейчас множество поклонников, которым, собственно говоря, и адресован этот документальный фильм. The Bestles потрясли мир и изменили историю. Они не просто рок-группа, а часть нашей жизни.