Прощай, Генералиссимус!, 2002

Сатирическая история о последних днях жизни испанского диктатора Франциско Франко. На склоне лет грозный правитель страдает от старческой деменции и обращается к альтернативной медицине. Выжившего из ума диктатора сыграл Рамон Фонтсере. 36-летней эпохе правления Франциско Франко приходит конец. На закате жизни Франко уединяется в своем доме в Эль-Пардо, продолжая держать в напряжении всю семью, приближенных соратников и преданных солдат. Слабеет не только его тело, но и его ум. У свиты есть корыстные побуждения, чтобы поддерживать жизнь властного старика. Они вызывают из Германии доктора Мюллера – немолодую, но бойкую женщину, которая практикует альтернативную медицину. Доктор Мюллер завоевывает доверие генералиссимуса, который неожиданно делает ее своей правой рукой.