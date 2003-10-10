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Прощай, Генералиссимус!, 2002

2002 / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Сатирическая история о последних днях жизни испанского диктатора Франциско Франко. На склоне лет грозный правитель страдает от старческой деменции и обращается к альтернативной медицине. Выжившего из ума диктатора сыграл Рамон Фонтсере. 36-летней эпохе правления Франциско Франко приходит конец. На закате жизни Франко уединяется в своем доме в Эль-Пардо, продолжая держать в напряжении всю семью, приближенных соратников и преданных солдат. Слабеет не только его тело, но и его ум. У свиты есть корыстные побуждения, чтобы поддерживать жизнь властного старика. Они вызывают из Германии доктора Мюллера – немолодую, но бойкую женщину, которая практикует альтернативную медицину. Доктор Мюллер завоевывает доверие генералиссимуса, который неожиданно делает ее своей правой рукой. 

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 10 октября 2003
Возраст 16+
Режиссер
Альберт Боаделья
В ролях
Рамон Фонтсере
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прощай, Генералиссимус! 1 постер
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