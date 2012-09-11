Михаил и Виктор раньше служили вместе и были лучшими друзьями. С тех прошло немало времени, и теперь они живут разными жизнями. Один работает следователем в криминальном отделе, а второй руководит специальным подразделением снайперов. Очередное дело, которое расследует Михаил, выводит его на снайперский след. Выясняется, что Виктор уже давно работает под прикрытием в преступной группировке. Когда об этом узнают бандиты, они похищают его семью и угрозами заставляют устранить ненужных людей.
Два товарища, Михаил и Виктор, когда-то вместе проходили службу. После этого один из них стал следователем, а другой — командиром отряда снайперов. Следующая их встреча будет трагичной. Расследуя заказное убийство, Михаил выявляет в банде Виктора, не зная, что тот внедрен под прикрытием. Теперь они вместе против преступного синдиката и «Паука».
|11 сентября 2012
|Россия
|16+