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Киноафиша Фильмы Дружба особого назначения

Дружба особого назначения

Druzhba osobogo naznacheniya 18+
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О фильме

Михаил и Виктор раньше служили вместе и были лучшими друзьями. С тех прошло немало времени, и теперь они живут разными жизнями. Один работает следователем в криминальном отделе, а второй руководит специальным подразделением снайперов. Очередное дело, которое расследует Михаил, выводит его на снайперский след. Выясняется, что Виктор уже давно работает под прикрытием в преступной группировке. Когда об этом узнают бандиты, они похищают его семью и угрозами заставляют устранить ненужных людей.

  • Съемки фильма проходили в столице.
  • Лента входит в перечень картин, попадающих под официальный запрет к показу в Украине. Власти страны включили в него киноленты, а также сериалы, которые, по их мнению, популяризируют вооруженные силы и силовые структуры «страны-агрессора», как называют Россию.
  • У исполнителя одной из главных ролей, Олега Масленникова-Войтова, есть военный опыт. Актер родился в семье военных, а затем поступил в высшее танковое инженерное училище. Надолго в армии он не задержался. В училище будущий актер провел только два года, но позднее признавался, что полученный опыт пригодился ему в дальнейшем, в том числе на съемках этого фильма.

Два товарища, Михаил и Виктор, когда-то вместе проходили службу. После этого один из них стал следователем, а другой — командиром отряда снайперов. Следующая их встреча будет трагичной. Расследуя заказное убийство, Михаил выявляет в банде Виктора, не зная, что тот внедрен под прикрытием. Теперь они вместе против преступного синдиката и «Паука».

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 сентября 2012
Дата выхода
11 сентября 2012 Россия 16+
Производство Pro100 Film
Другие названия
Druzhba osobogo naznacheniya, Special Service Friendship, Дружба особого назначения
Режиссер
Алексей Феоктистов
В ролях
Олег Масленников-Войтов
Олег Масленников-Войтов
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Андриенко Александр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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