Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Юра дворник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арфа для любимой Арфа для любимой
Киноафиша Фильмы Арфа для любимой Арфа для любимой, 2008: актеры и роли
Арфа для любимой 2008 / Украина
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Арфа для любимой, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Максим Мехеда
В ролях
Анатолий Журавлев Анатолий Журавлев Елена Шевченко Елена Шевченко Ольга Волкова Ольга Волкова Лилия Ребрик
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Возрожденные
Возрожденные
2022, США, фантастика, триллер
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App