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Уроки обольщения

Uroki obolscheniya 18+
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О фильме

Женскую комедию «Уроки обольщения» совместного производства России и Украины можно смотреть онлайн прямо сейчас. Картина рассказывает историю трех подруг «в возрасте», которые оказываются замешаны в любовный треугольник. Главные героини – три женщины, у двоих из них уже есть внуки, а у третьей, более молодой – новорожденный сын. Каждый вечер они встречаются в парке, чтобы погулять с детьми и поболтать о своем, о женском. Самая взрослая из них и, естественно, самая мудрая - Алла - любит давать советы своим подругам о том, как правильно манипулировать мужской похотью. Ее уроки обольщения дают значительные результаты в отношениях Сони, которая крутит интрижку «на стороне» с симпатичным любовником. Однако по иронии судьбы, любовником Сони оказывается законный супруг Аллы, которая, несмотря на готовность давать советы, не может справиться со своими мужчинами. Выяснив это, женщины хотят разрешить ситуацию рационально и без истерик. Но выясняется, что третья подружка Кира тоже причастна к происходящему.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Производство Star Media UA (I), Star Media
Другие названия
Uroki obolscheniya, Уроки обольщения
Режиссер
Алексей Лисовец
В ролях
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Елена Шевченко
Елена Шевченко
Оксана Мысина
Оксана Мысина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
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