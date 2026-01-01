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Постер фильма Стена
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Стена

, 2017
Россия / спектакль, драма / 18+
Постер фильма Стена

О фильме

Телеверсия спектакля «Стена», поставленного режиссером Ефимом Звеняцким по одноименному роману министра культуры РФ Владимира Мединского. Смоленск 1609-1611 годов. Польский король Сигизмунд III объявляет Москве войну, и его первая цель на подступах к великому городу – взятие маленького Смоленска. На границе с Польским королевством юный служащий посольского приказа Григорий Колдырев случайно узнает, что в действительности польский правитель возжелал завладеть сокровищами религиозно-военного ордена госпитальеров, которые дадут нашедшему их силу и могущество, способные повлиять на ход истории. Спрятаны они, по преданию, как раз в Смоленске… Колдырев приезжает в Смоленск, но местные люди не очень-то верят сказкам про госпитальеров. Зато им верит завидная невеста Катя, полюбившая Григория с первого взгляда. Смотреть онлайн спектакль «Стена» можно в нашем интернет-кинотеатре.

В ролях

Владимир Сергияков
Режиссер Ефим Звеняцкий
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2017

Рейтинг фильма

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