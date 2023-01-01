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Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды"
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Уцелевшая
Уцелевшая, 2015: актеры и роли
Survivor
Уцелевшая
2015 / США
5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Уцелевшая, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс МакТиг
James McTeigue
В ролях
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Роберт Форстер
Robert Forster
Милла Йовович
Milla Jovovich
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Фрэнсис де ла Тур
Frances de la Tour
Башар Рахаль
Bashar Rahal
Женевьев О’Рейли
Genevieve O'Reilly
Роджер Рис
Roger Rees
Дилан МакДермотт
Dylan McDermott
Паркер Сойерс
Parker Sawyers
Джин Лу
Jing Lu
Бенно Фюрманн
Benno Fürmann
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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