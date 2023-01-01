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Любовь в квадрате
Любовь в квадрате, 2013: актеры и роли
Des gens qui s'embrassent
Любовь в квадрате
2013 / Франция / Бельгия
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Любовь в квадрате, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даниэль Томпсон
Danièle Thompson
В ролях
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Кад Мерад
Kad Merad
Клара Понсо
Clara Ponsot
Эрик Элмоснино
Eric Elmosnino
Валери Боннетон
Valerie Bonneton
Иври Гитлис
Ivry Gitlis
Макс Бублиль
Max Boublil
Лу де Лааж
Lou de Laâge
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