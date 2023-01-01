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Новый мир
Новый мир, 2013: актеры и роли
Sinsegye
Новый мир
2013 / Южная Корея
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Новый мир, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пак Хун-джон
В ролях
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Чхве Мин-сик
Choi Min-sik
Хван Джон-мин
Hwang Jung-min
Пак Сон-ун
Park Sung-woong
Сон Джи-хё
Song Ji-hyo
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