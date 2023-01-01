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Ниндзя 2
Ниндзя 2, 2013: актеры и роли
Ninja: Shadow of a Tear
Ниндзя 2
2013 / Таиланд
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Ниндзя 2, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айзек Флорентайн
Isaac Florentine
В ролях
Сюн Сугата
Shun Sugata
Скотт Эдкинс
Scott Adkins
Мукеш Бхатт
Патрик Тэнг
Patrick Tang
Чарли Рюдпоканон
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