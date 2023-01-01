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Ниндзя 2 Ниндзя 2
Киноафиша Фильмы Ниндзя 2 Ниндзя 2, 2013: актеры и роли
Ninja: Shadow of a Tear Ниндзя 2 2013 / Таиланд
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Ниндзя 2, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Айзек Флорентайн Айзек Флорентайн Isaac Florentine
В ролях
Сюн Сугата Shun Sugata Скотт Эдкинс Скотт Эдкинс Scott Adkins Мукеш Бхатт Патрик Тэнг Patrick Tang Чарли Рюдпоканон Витхая Пансрингарм Витхая Пансрингарм Vithaya Pansringarm Кейн Косуги Kane Kosugi Джавед Эль Берни Jawed El Berni Мика Хидзии
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