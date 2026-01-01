Оповещения от Киноафиши
Наша Земля: Наши океаны 3D

Наша Земля: Наши океаны 3D

Our Earth: Our Oceans 3D 18+
О фильме

Удивительный документальный фильм немецкого производства, съемочная группа которого два года путешествовала по шести континентам и успела побывать на самых отдаленных уголках планеты, чтобы заснять в великолепном качестве невероятные чудеса местной флоры и фауны. Фильм замечательно подойдет для семейного просмотра, и будет интересен даже самым маленьким зрителям. Наша планета образовалась боле 4,5 миллиардов лет назад и всего через миллиард лет на ней появилась первая жизнь. По последним данным ученых, именно мировой океан стал колыбелью для первых живых микроорганизмов, которые эволюционируя и размножаясь привели к тому многообразию видов флоры и фауны, которые имеются сейчас. Но каким именно образом из ничего возникла жизнь? Может ли это произойти снова? И каким образом это происходит, если на первый взгляд места зарождения новой жизни кажутся совершенно для нее непригодными? Съемочная группа понаблюдала за самыми удивительными существами нашей планеты, которые выживают в самых непригодных для этого территориях.

Страна Германия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Режиссер
Петер Баатен
Фильм находится в подборках
Фильмы про природу Фильмы про природу

