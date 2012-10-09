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Постер фильма Смерть Эйприл
Постер фильма Смерть Эйприл
Рейтинги
4.5 Рейтинг IMDb: 4.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Смерть Эйприл

Смерть Эйприл

The Death of April 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

 Меган Маллен переезжает поближе к морю в поисках новой жизни и начинает вести видео-дневник, чтобы всегда оставаться на связи с друзьями и держать близких в курсе ее дел. Поначалу Меган в восторге от переезда, но со временем ее жизнерадостные записи становятся все более эмоциональными и тяжелыми. Родители не на шутку волнуются: их дочь с каждым днем становится все более непохожей на ту Меган, которую они вырастили. В ее комнате начинают происходить странные вещи, которые фиксирует камера. Кажется, новое жилье девушки хранит страшные тайны, связанные с потусторонним миром. Но, быть может, Меган просто привезла их с собой и разгадка тайны связана с ее прошлым? 

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 9 декабря 2022
Премьера в мире 9 октября 2012
Дата выхода
9 октября 2012 США
Бюджет $30 000
Производство MojoCreative Group
Другие названия
The Death of April, La Muerte de Abril
Режиссер
Рубен Родригес
В ролях
Эми Рутледж
Стефани Домини
Катарина Хьюз
Лучио Фернандез
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
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