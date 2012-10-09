Меган Маллен переезжает поближе к морю в поисках новой жизни и начинает вести видео-дневник, чтобы всегда оставаться на связи с друзьями и держать близких в курсе ее дел. Поначалу Меган в восторге от переезда, но со временем ее жизнерадостные записи становятся все более эмоциональными и тяжелыми. Родители не на шутку волнуются: их дочь с каждым днем становится все более непохожей на ту Меган, которую они вырастили. В ее комнате начинают происходить странные вещи, которые фиксирует камера. Кажется, новое жилье девушки хранит страшные тайны, связанные с потусторонним миром. Но, быть может, Меган просто привезла их с собой и разгадка тайны связана с ее прошлым?