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Вольга и султанова жена Вольга и султанова жена
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Вольга и султанова жена, 2010

2010 / Россия
3.6 Оцените
10 голосов
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В стародавние времена жил да был султан Бекетович, правитель турецкого царства. Жил – не тужил, пока супруга его, слывшая колдуньей, не предсказала султану скорую смерть от руки могучего Вольги, сына русского князя Владимира и жены его Апраксии. Обойти судьбоносное пророчество можно только одним способом – отправить в далекую Киевскую Русь лучших своих воинов, чтобы погубить новорожденного богатыря, пока тот еще не опасен. Да вот только пока султанов отряд собирался в путь-дорогу, Вольга успел чудесным образом вырасти и окрепнуть настолько, чтобы быть способным дать отпор своим врагам.

  • Для Айка Ханджяна мультфильм стал полнометражным дебютом в анимации. Ханджян не только срежиссировал ленту, и сам написал к ней сценарий.
  • Слоган мультфильма – “Честь, слава и любовь!”.
  • Сюжет ленты основан на русских народных сказках и былинах. Однако в первоисточниках богатырь Вольга Святославович был показан как сына сын змея и княжны Марфы Всеславьевны. Герой отличался не только необыкновенной физической силой, но и умением понимать язык птиц, рыб и зверей, а также способностью принимать облик разных животных. Центральный момент в былинах о Вольге — его поход в царство Турец-султана Сулеймана.

Султан Бекетович узнал от своей жены, что в далёких русских землях у князя Владимира и супруги его Апраксии родился богатырь Вольга. Это известие взволновало великого султана — по пророчеству жены, именно от руки Вольги суждено было погибнуть Бекетовичу. Сможет ли Вольга преодолеть силу злых чар султановой жены и его верных воинов?

3.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2010
Возраст 0+
Режиссер
Айк Ханджян
В ролях
Алексей Борзунов
Сергей Казаков
Евгений Ипатий
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Вольга и султанова жена 1 постер
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Вольга и султанова жена смотреть онлайн

Вольга и султанова жена
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