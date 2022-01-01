Вольга и султанова жена, 2010

В стародавние времена жил да был султан Бекетович, правитель турецкого царства. Жил – не тужил, пока супруга его, слывшая колдуньей, не предсказала султану скорую смерть от руки могучего Вольги, сына русского князя Владимира и жены его Апраксии. Обойти судьбоносное пророчество можно только одним способом – отправить в далекую Киевскую Русь лучших своих воинов, чтобы погубить новорожденного богатыря, пока тот еще не опасен. Да вот только пока султанов отряд собирался в путь-дорогу, Вольга успел чудесным образом вырасти и окрепнуть настолько, чтобы быть способным дать отпор своим врагам.