Это самобытное, оригинальное и удивительное произведение представляет собой интересный эксперимент, на который будет интересно взглянуть и подрастающему поколению, и взрослым. Видеоряд, в котором черно-белые кадры перемешались с надписями, плакатами и вырезками из газет, иллюстрирует стихотворение поэта Николая Олейникова, редактора журналов «Чиж» и «Еж», известного под псевдонимом Макар Свирепый. Его творчество всегда отличалось глубоким сатирическим подтекстом. Помня об этом, работавшие над проектом мультипликаторы, создали ироничные коллажи, как нельзя лучше сочетающиеся с более чем своеобразной поэзией Олейникова. В качестве основы для мультфильма будут выбраны стихотворения «Карась», «Таракан» и посвящение Генриху Левину.