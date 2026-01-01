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Киноафиша Фильмы Снова двое

Снова двое

, 2010
Россия / детский / 18+

О фильме

Целых 25 минут малыши могут смотреть пять короткометражных историй, рассказывающих о том, как проводят свободное время два главных героя мультфильма «Снова двое»: хитрый рыжий Кот и добродушный большой Медведь.
Режиссер Светлана Халькина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 2010

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