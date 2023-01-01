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Кристал Фэйри и волшебный кактус Кристал Фэйри и волшебный кактус
Киноафиша Фильмы Кристал Фэйри и волшебный кактус Награды и номинации фильма Кристал Фэйри и волшебный кактус
Crystal Fairy y el cactus mágico Кристал Фэйри и волшебный кактус 2013 / Чили
6.1 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Награды и номинации фильма Кристал Фэйри и волшебный кактус

Вся информация о фильме
Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Премия за режиссуру – драма (Программа «Мировое кино»)
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
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