Хебанчон – территория свободы. Начало, 2015

Стареющий глава мафии господин Ю решает наладить наркоторговлю в прибыльном районе Хебанчон. Он поручает эту миссию своей подчиненной Чи, которая надеется таким образом выкупить себе свободу. Корейскую гангстерскую драму «Хебанчон – территория свободы. Начало» снял режиссер-дебютант Джеймс Вильямс III. Небольшой район в Южной Корее под названием Хебанчон попадает в сферу интересов нескольких преступных кланов. Это выгодное место для торговли марихуаной. Подкупив продажного инспектора Кима, пожилой мафиози господин Ю надеется беспрепятственно взять Хебанчон под свой контроль. Он поручает прощупать почву своей подчиненной Чи, которая согласилась служить ему взамен на спасение ее отца. Всё, о чем мечтает Чи, – получить свободу и начать новую жизнь вместе с маленькой дочерью. Но заполучить Хебанчон окажется непростой миссией.