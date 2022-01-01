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Хебанчон – территория свободы. Начало Хебанчон – территория свободы. Начало
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Haebangchon

Хебанчон – территория свободы. Начало, 2015

2015 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Стареющий глава мафии господин Ю решает наладить наркоторговлю в прибыльном районе Хебанчон. Он поручает эту миссию своей подчиненной Чи, которая надеется таким образом выкупить себе свободу. Корейскую гангстерскую драму «Хебанчон – территория свободы. Начало» снял режиссер-дебютант Джеймс Вильямс III. Небольшой район в Южной Корее под названием Хебанчон попадает в сферу интересов нескольких преступных кланов. Это выгодное место для торговли марихуаной. Подкупив продажного инспектора Кима, пожилой мафиози господин Ю надеется беспрепятственно взять Хебанчон под свой контроль. Он поручает прощупать почву своей подчиненной Чи, которая согласилась служить ему взамен на спасение ее отца. Всё, о чем мечтает Чи, – получить свободу и начать новую жизнь вместе с маленькой дочерью. Но заполучить Хебанчон окажется непростой миссией.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Вильямс
В ролях
Сиака Анесу
Никелола Балогун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хебанчон – территория свободы. Начало 1 постер
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Хебанчон – территория свободы. Начало
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