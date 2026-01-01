Оповещения от Киноафиши
Несколько призрачных дней

Несколько призрачных дней

18+
О фильме

Карточный шулер Георгий выигрывает у своего босса Антиквара большую сумму денег, и теперь для него открыта дорога в новую жизнь. Но бывший мошенник обретает опасного врага — Антиквар не готов так просто расстаться с сотней тысяч долларов…

Сын дипломата Сеня в отсутствие родителей наслаждается привольной жизнью. Изрядно повеселившись с друзьями, он садится за руль и на пустынной трассе сбивает человека. Семен скрывается с места преступления, но вскоре ему является погибший…Георгий.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Режиссер
Роман Барабаш
В ролях
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Дмитрий Персин
Станислав Бжезинский
Ёла Санько
Ёла Санько
Фильмы похожие на Несколько призрачных дней
Любовь на два полюса 5.1
Любовь на два полюса (2011)
6.1
Моя мама - Снегурочка (2007)
Золотая невеста 5.4
Золотая невеста (2014)
Убийство в дачный сезон 0.0
Убийство в дачный сезон (2008)
Поводырь 4.9
Поводырь (2007)
Заходи - не бойся, выходи - не плачь! 5.6
Заходи - не бойся, выходи - не плачь! (2008)
Полное дыхание 5.4
Полное дыхание (2007)
Стадион бездомных 6.9
Стадион бездомных (2008)

Рейтинг фильма

5.2
10 голосов
Отзывы о фильме

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
