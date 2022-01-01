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Красный лотос, 2009

2009 / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Провинциальный город сотрясает страшное известие. Застрелен успешный бизнесмен и медицинское светило, один из самых влиятельных людей в округе. Выводы следствия: это дело рук женщины, имя которой однажды фигурировало в скандальной истории, связанной с убитым.

Смерть местной знаменитости не только переполошила весь город, а и лишила отпуска следователя столичной прокуратуры, приехавшего погостить к другу. Шаг за шагом он приходит к истине: это преступление — лишь верхушка огромного айсберга и разгадка отнюдь не лежит на его поверхности…

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2009
Возраст 16+
Режиссер
Заза Буадзе
В ролях
Михаил Мамаев
Михаил Мамаев
Елена Полякова
Елена Полякова
Наталья Лесниковская
Наталья Лесниковская
Владимир Капустин
Владимир Капустин
Все актеры и съемочная группа
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