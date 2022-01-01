Красный лотос, 2009

Провинциальный город сотрясает страшное известие. Застрелен успешный бизнесмен и медицинское светило, один из самых влиятельных людей в округе. Выводы следствия: это дело рук женщины, имя которой однажды фигурировало в скандальной истории, связанной с убитым.



Смерть местной знаменитости не только переполошила весь город, а и лишила отпуска следователя столичной прокуратуры, приехавшего погостить к другу. Шаг за шагом он приходит к истине: это преступление — лишь верхушка огромного айсберга и разгадка отнюдь не лежит на его поверхности…