Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Праздник разбитых сердец
Праздник разбитых сердец, 2018: актеры и роли
Праздник разбитых сердец
2018 / Россия
5.6
Оцените
11
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Праздник разбитых сердец, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Глеб Якубовский
В ролях
Анна Казючиц
Hanna Kazyuchyts
Алексей Демидов
Aleksej Demidov
Евгения Осипова
Evgenija Andreevna Osipova
Александр Давыдов
Aleksandr Davydov
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Отзывы
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Чужая
Отзывы
2023, Россия, приключения, драма
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Отзывы
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Так и не скажешь, что тяжело болел: как незадолго до смерти выглядел муж Пахмутовой
Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда
Раньше эту игру обожали все дети в СССР: сейчас неспроста под строгим запретом
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали
Тест: какая суперсила подойдет именно вам?
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым
Самые властные женщины носят эти имена
Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить