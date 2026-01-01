Оповещения от Киноафиши
Нечестивый

Yovuz 18+
О фильме

Судьба простого узбекского парня Башира оказалась надломана, после того как он незаслуженно отправился за решетку. Его подставили хладнокровно и цинично, но возмездие для настоящих преступников приближается. Спустя шесть лет, Башир выходит на свободу, и он одержим идеей покарать своих недругов. Но когда Башир разрабатывал план мщения, то и предположить не мог, что его угораздит влюбиться в дочь своего заклятого врага - человека, который и распорядился его подставить.

Страна Узбекистан
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Режиссер
Сойибхужа Махмудов
В ролях
Шавкат Комилов
Наргиза Салмонова
Асадулла Набиев
Барно Кодирова
Рейтинг фильма

0.0
