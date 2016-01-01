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Замри Замри
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Замри, 2014

2014 / Вьетнам / Тайвань / США
4.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Война во Вьетнаме – мрачная страница в американской истории. Вспоминать о трагических событиях, кровавых столкновений и выжженных напалмом деревнях не любят ни в самих США, ни в пострадавшей азиатской республике. По сей день в непролазных джунглях можно наткнуться на орудия истребления, готовых унести ни в чем неповинные жизни. Герои картины – два брата-американца. Им стало скучно, и ребята решили поискать острые ощущения и отправиться во Вьетнам. Там они исследовали местные джунгли и ухитрились попасть прямиком на мины, оставшиеся со времен войны. Гибель братьев теперь неизбежна, стоит только кому-нибудь из них убрать ногу с мины. кажется, единственный способ выжить – не двигаться, но это мало похоже на жизнь.

4.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 января 2016
Возраст 18+
Режиссер
Космос Кииндариус
В ролях
Люк Олбрайт
Луис Каразо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Замри 2 постера
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