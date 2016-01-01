Замри, 2014

Война во Вьетнаме – мрачная страница в американской истории. Вспоминать о трагических событиях, кровавых столкновений и выжженных напалмом деревнях не любят ни в самих США, ни в пострадавшей азиатской республике. По сей день в непролазных джунглях можно наткнуться на орудия истребления, готовых унести ни в чем неповинные жизни. Герои картины – два брата-американца. Им стало скучно, и ребята решили поискать острые ощущения и отправиться во Вьетнам. Там они исследовали местные джунгли и ухитрились попасть прямиком на мины, оставшиеся со времен войны. Гибель братьев теперь неизбежна, стоит только кому-нибудь из них убрать ногу с мины. кажется, единственный способ выжить – не двигаться, но это мало похоже на жизнь.