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Видеть музыку

, 2014
Россия / короткометражный / 18+
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О фильме

 Однажды родители привели детей на концерт классической музыки, да еще и в двух действиях. Выдержать даже первое оказалось нелегко: дети откровенно скучали и не знали, куда себя деть. Но вот наконец-то объявили антракт. Воодушевленные родители вместе с другими взрослыми отправились в буфет, а дети остались одни в опустевшем зале. Любопытный мальчик решил заглянуть в оркестровую яму и случайно в нее упал. Сестра, конечно же, прыгнула за ним. Дети полистали ноты, поиграли с дирижерской палочкой, потрогали музыкальные инструменты – одним словом, нарушили порядок. Тут свет погас, а через пару мгновений перед ребятами появился дирижер-Сверчок. Он рассказал детям, что из-за их поведения музыка обиделась и ушла, а значит, зрители не увидят второго действия и будут очень расстроены. Но есть способ вернуть музыку – для этого нужно отправиться в музыкальный город, где живут инструменты, и помириться с ними. 

Режиссер Ксения Колосова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 26 минут
Год выпуска 2014

Где посмотреть фильм

ОККО

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