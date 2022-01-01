Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зодиак: Знаки апокалипсиса Зодиак: Знаки апокалипсиса
Киноафиша Фильмы Зодиак: Знаки апокалипсиса Отзывы о фильме «Зодиак: Знаки апокалипсиса»
Zodiac: Signs of the Apocalypse Зодиак: Знаки апокалипсиса 2014 / Канада
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Зодиак: Знаки апокалипсиса»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить 2 комментария
Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Тест: в каком возрасте вы умрёте?
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Приложение киноафиши