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Месть яйца Месть яйца
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Manieggs: Revenge of the Hard Egg

Месть яйца, 2014

2014 / Венгрия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

На неприветливых улицах прогнившего насквозь города царит коррупция: власть здесь принадлежит китайской яичной мафии, противостоять которой не решится даже самое смелое яйцо. Но вот после двухнедельного тюремного заключения выходит простой парень по имени Джонни Купидо. Вместе с другом по имени Гермиони он начинает разработку хитроумного плана мести за несправедливо отбытый срок за решеткой.

  • Мультфильм принял участие в Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, Франция, и Международном фестивале анимационного кино Anima в Брюсселе, Бельгия. На международном фестивале анимационных фильмов Animaze 2015 в Монреале, Канада, картина была удостоена специального приза.
  • Мультфильм стал полнометражным сценарным и режиссерским дебютом Золтана Миклоши. Миклоши начинал свою карьеру в качестве аниматора на киностудии Pannonia Film Studio, работая над мультсериалами “Мистер Бин” (2002-2019) и “Мег и Мог” (2003), мультфильмами “Принцесса на горошине” (2002) и “Ловушка для кошек 2: Кот Апокалипсиса” (2007).
  • Мультфильм “Месть яйца” полон культурных отсылок к голливудским блокбастерам и популярным сериалами и франшизам – от “Рэмбо” и “Коломбо” до фильмов о Гарри Поттере.

Это история о заключенном, которого только что выпустили из тюрьмы. Он провел там две недели за преступление, которого он не совершал, и теперь хочет отомстить. Фильм показывает зрителю оживленные приключения с участием клана Китайский Дракон, нелегальные драки в клетках, ограбление банка и тысячи других волнительных моментов. Но в конце случается такой сюжетный поворот, который будет держать в напряжении даже самых искушенных фанатов боевиков.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Премьера в мире 6 июня 2014
Возраст 16+
Режиссер
Золтан Миклоши
В ролях
Габор Форгач
Жольт Ласло
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Месть яйца 1 постер
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