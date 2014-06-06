Месть яйца, 2014

Это история о заключенном, которого только что выпустили из тюрьмы. Он провел там две недели за преступление, которого он не совершал, и теперь хочет отомстить. Фильм показывает зрителю оживленные приключения с участием клана Китайский Дракон, нелегальные драки в клетках, ограбление банка и тысячи других волнительных моментов. Но в конце случается такой сюжетный поворот, который будет держать в напряжении даже самых искушенных фанатов боевиков.