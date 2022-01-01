«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»

Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах

«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова

Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу

Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили

Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3

Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке

«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи

Тест: в каком возрасте вы умрёте?

Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода

«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты