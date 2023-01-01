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Похищенная
Похищенная, 2011: актеры и роли
A Lonely Place to Die
Похищенная
2011 / Великобритания
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Похищенная, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиан Джилби
Julian Gilbey
В ролях
Мелисса Джордж
Melissa George
Карел Роден
Karel Roden
Алек Ньюман
Alec Newman
Эдвард Спелирс
Edward Speleers
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