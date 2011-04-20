Отзывы о фильме
В XVII столетии для решения возникшей проблемы вместе собираются правители Франции, Англии и Португалии, а также прибывает сам Папа Римский. Под благовидным предлогом помощи Испанскому королевству они продумывают планы по введению своих войск на территорию Испании. Происходит похищение испанского короля, а хитрые интриги и коварные планы сильных противников покажутся непреодолимыми, но им сможет противостоять Красный Орел, невероятно мужественный и умный воин, сражающийся всеми доступными способами за Испанию.
|20 апреля 2011
|Испания