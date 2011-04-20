Оповещения от Киноафиши
Легенда о Красном Орле

Águila Roja, la película 18+
О фильме

В XVII столетии для решения возникшей проблемы вместе собираются правители Франции, Англии и Португалии, а также прибывает сам Папа Римский. Под благовидным предлогом помощи Испанскому королевству они продумывают планы по введению своих войск на территорию Испании. Происходит похищение испанского короля, а хитрые интриги и коварные планы сильных противников покажутся непреодолимыми, но им сможет противостоять Красный Орел, невероятно мужественный и умный воин, сражающийся всеми доступными способами за Испанию.

Страна Испания
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 апреля 2011
Дата выхода
20 апреля 2011 Испания
Производство Globomedia, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Televisión Española (TVE)
Другие названия
Águila Roja, la película, Red Eagle, A vörös sas legendája, Águia Vermelha - O Filme, Águila Roja: La película, Czerwony orzeł, Der Adler des Königs, Hiszpańska intryga, Kingdom of Blood: Legend of the Red Eagle, L'aigle rouge Le justicier du roi, Le Royaume de sang, Легенда о Красном Орле, Легенда про Червоного орла, Червения орел, 紅鷹, 赤の銃士　狙われた王位とルイ14世の陰謀
Режиссер
Хосе Рамон Айерра
В ролях
Давид Ханер
Хавьер Гутьеррес
Франсис Лоренсо
Инма Куэста
Все актеры и съемочная группа
