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Постер фильма Планета Ai
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Планета Ai

, 2015
Планета Ай
Россия / детский / 18+
Постер фильма Планета Ai

О фильме

Какое расстояние отделяет нашу Землю от планеты Ай? Впрочем, это не так уж и важно, просто эти небесные тела находятся далеко друг от друга. Планета Ай заселена зелеными человечками, и Родя – один из них. Он еще маленький, и как и все здоровые дети, растет непоседой и озорником. Его папе постоянно некогда за ним присматривать, он изобретатель и вечно занят. Эта функция возложена на робота со странным именем Рыжий 5, он был придуман и сконструирован исключительно для этой цели.

Режиссер Андрей Соколов, Инна Евланникова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Ольга 24 июля 2020, 14:40
сынульке 3 года, и он обожает мультфильм Планета Ай🤗, часто смотрим его вместе в сервисе леопони. Ребенок даже похож на главного персонажа чем-то😌 он… Читать дальше…
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