Отзывы о фильме
Ольга 24 июля 2020, 14:40
сынульке 3 года, и он обожает мультфильм Планета Ай🤗, часто смотрим его вместе в сервисе леопони. Ребенок даже похож на главного персонажа чем-то😌 он… Читать дальше…
Какое расстояние отделяет нашу Землю от планеты Ай? Впрочем, это не так уж и важно, просто эти небесные тела находятся далеко друг от друга. Планета Ай заселена зелеными человечками, и Родя – один из них. Он еще маленький, и как и все здоровые дети, растет непоседой и озорником. Его папе постоянно некогда за ним присматривать, он изобретатель и вечно занят. Эта функция возложена на робота со странным именем Рыжий 5, он был придуман и сконструирован исключительно для этой цели.