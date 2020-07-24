Какое расстояние отделяет нашу Землю от планеты Ай? Впрочем, это не так уж и важно, просто эти небесные тела находятся далеко друг от друга. Планета Ай заселена зелеными человечками, и Родя – один из них. Он еще маленький, и как и все здоровые дети, растет непоседой и озорником. Его папе постоянно некогда за ним присматривать, он изобретатель и вечно занят. Эта функция возложена на робота со странным именем Рыжий 5, он был придуман и сконструирован исключительно для этой цели.