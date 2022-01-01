Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спортания
Киноафиша Фильмы Спортания

Спортания, 2018

2018 / Россия
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

На яркой и веселой планете земля, проживают миллионы детей. И на улице в каждом дворе, они активно проводят свое время. Дети знакомятся, общаются друг с другом, играют в различные игры и проживают в первые разные истории и ситуации. Так в одном из городов N, в обычном дворе, живут веселые друзья. Зовут их: Макс, Вика, Вовка, Полина, Лешка и Аня. На игровой площадке, дети проводят много времени, где однажды они встретили необычное причудливое существо. Этот инопланетный гость с другой вселенной, прилетел с далеких глубин космоса и теперь хочет познакомиться поближе с землянами и поведать им о своих приключениях. Зовут его Юло, он добрый и очень веселый. По своей форме, похож на круглый спортивный мяч. На планете Юло, спортивные игры очень популярны. В процессе общения с детьми, он знакомит их с различными видами спорта, учит правилам игры и сам знакомится с новыми, для себя, видами спорта. На пути у наших героев, встречаются Злоскверики, которые всячески строят козни и создают неприятные ситуации. Командор Кранч, штурман Кронч, механик Крунч. На своем космическом корабле, они бороздили просторы вселенной, в поисках Юло, потому что не любят спорт и хотят поработить его. Но благодаря смекалке, сплоченной командной игре, дети земли вместе с Юло, активно противостоят Злоскверикам в различных спортивных играх. Ведь занятие любым видом спорта, укрепляет организм, делает вас сильным и выносливым, учит командной игре и развивает в целом индивидуальные качества человека. Давайте посмотрим все серии анимационного мультфильма «Спортания» для всей семьи и увидим как дети помогли разобраться Юло, что такое здоровый образ жизни и как не болеть простудой, они играли в хоккей, в футбол, в баскетбол, катались на лыжах, а так же успели поучаствовать в спасении талисмана зимней всемирной Универсиады 2019. Авторы мультфильма «Спортания» считают, что знакомство детей в раннем возрасте с различными видами спорта, расширит их кругозор. Это поможет выбрать для себя в будущем то, что более интересно и нравится ребенку. А усвоение основ здорового образа жизни с детства, будет способствовать благоприятному развитию его внутреннего и внешнего мира.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 34 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 0+
Режиссер
Сергей Курченко
В ролях
Галина Лебединская
Татьяна Мельникова
Константин Цыбульский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спортания 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Приложение киноафиши