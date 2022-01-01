Спортания, 2018

На яркой и веселой планете земля, проживают миллионы детей. И на улице в каждом дворе, они активно проводят свое время. Дети знакомятся, общаются друг с другом, играют в различные игры и проживают в первые разные истории и ситуации. Так в одном из городов N, в обычном дворе, живут веселые друзья. Зовут их: Макс, Вика, Вовка, Полина, Лешка и Аня. На игровой площадке, дети проводят много времени, где однажды они встретили необычное причудливое существо. Этот инопланетный гость с другой вселенной, прилетел с далеких глубин космоса и теперь хочет познакомиться поближе с землянами и поведать им о своих приключениях. Зовут его Юло, он добрый и очень веселый. По своей форме, похож на круглый спортивный мяч. На планете Юло, спортивные игры очень популярны. В процессе общения с детьми, он знакомит их с различными видами спорта, учит правилам игры и сам знакомится с новыми, для себя, видами спорта. На пути у наших героев, встречаются Злоскверики, которые всячески строят козни и создают неприятные ситуации. Командор Кранч, штурман Кронч, механик Крунч. На своем космическом корабле, они бороздили просторы вселенной, в поисках Юло, потому что не любят спорт и хотят поработить его. Но благодаря смекалке, сплоченной командной игре, дети земли вместе с Юло, активно противостоят Злоскверикам в различных спортивных играх. Ведь занятие любым видом спорта, укрепляет организм, делает вас сильным и выносливым, учит командной игре и развивает в целом индивидуальные качества человека. Давайте посмотрим все серии анимационного мультфильма «Спортания» для всей семьи и увидим как дети помогли разобраться Юло, что такое здоровый образ жизни и как не болеть простудой, они играли в хоккей, в футбол, в баскетбол, катались на лыжах, а так же успели поучаствовать в спасении талисмана зимней всемирной Универсиады 2019. Авторы мультфильма «Спортания» считают, что знакомство детей в раннем возрасте с различными видами спорта, расширит их кругозор. Это поможет выбрать для себя в будущем то, что более интересно и нравится ребенку. А усвоение основ здорового образа жизни с детства, будет способствовать благоприятному развитию его внутреннего и внешнего мира.