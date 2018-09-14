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Безумный куш Безумный куш
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Danger One

Безумный куш, 2018

2018 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эрик и Дин — сотрудники скорой помощи. Доставляя пострадавшего в автомобильной аварии мужчину в больницу, они обнаруживают в подкладке его куртки миллион долларов. Мужчина умирает прямо в дороге, а перед парамедиками встает выбор: передать находку полиции или присвоить себе? Выбрав второй вариант, парни ввязываются в очень опасное приключение, ведь у любого миллиона долларов всегда есть хозяин, и он редко бывает добропорядочным гражданином. 

  • Чтобы подготовиться к своей роли, Джеймс Джурди сопровождал реальных парамедиков во время их работы на вызовах 911.
  • Фильм снимался в Лос-Анджелесе и его окрестностях.
  • Действие фильма происходит в течение одной ночи.
  • В первый раз Том Эверетт Скотт и Денис О'Хара работали вместе над фильмом под названием “Красная река”, где О'Хара играл отца Скотта.
  • Фильм был приобретен “Freestyle Digital Media”, цифровым подразделением компании “Byron Allen's Entertainment Studios”, и был выпущен в ограниченный прокат и на цифровых платформах.
  • Том Эверетт Скотт сказал, что ему сразу понравился образ маниакального, харизматичного, аморального, но при этом миловидного Дина, и что шанс сыграть таких причудливых персонажей в динамичных боевиках предоставляется редко.

Двое сотрудников скорой помощи прибывают на место автомобильной аварии и забирают оттуда человека в тяжёлом состоянии. К сожалению, потерпевшего не удаётся спасти, но во время осмотра медбратья обнаруживают в подкладке куртки мужчины целый миллион долларов.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 29 июля 2019
Премьера в мире 14 сентября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Том Ош
В ролях
Том Эверетт Скотт
Том Эверетт Скотт
Майкл О`Нил
Дэнис О’Хэр
Дэнис О’Хэр
Дэймон Дэйуб
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безумный куш 2 постера
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Безумный куш смотреть онлайн

Безумный куш
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 13:15
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