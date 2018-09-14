Безумный куш, 2018

Эрик и Дин — сотрудники скорой помощи. Доставляя пострадавшего в автомобильной аварии мужчину в больницу, они обнаруживают в подкладке его куртки миллион долларов. Мужчина умирает прямо в дороге, а перед парамедиками встает выбор: передать находку полиции или присвоить себе? Выбрав второй вариант, парни ввязываются в очень опасное приключение, ведь у любого миллиона долларов всегда есть хозяин, и он редко бывает добропорядочным гражданином.