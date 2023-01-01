Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Привязанные к дому
Кадры из фильма «Привязанные к дому»
Housebound
Привязанные к дому
2014 / Новая Зеландия
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Кадры из фильма «Привязанные к дому»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Related video
«Изуродовали ребенка»: дочь Прилучного кардинально изменилась (фото)
Признания не дождаться: мужчинам этих знаков Зодиака тяжело сказать "я тебя люблю"
Этими именами запрещено называть детей: ничего хорошего мальчикам и девочкам не светит
Перекроила себя на старости лет: люди в ужасе от свежего фото рабыни Изауры
Повзрослел слишком рано: сын Фриске произвел фурор в Сети
Несостоявшийся актер и любитель хорошо поесть: каким вырос сын Инны Чуриковой
«Страшная, как атомная война»: Долина зря выложила слишком честное фото
Петь так и не научилась: выступление Орбакайте без фонограммы привело людей в бешенство
Тест для водителей: какой автомобиль предназначен именно вам?
Любовь и правда есть: Аверину и Куликовой больше нечего скрывать
Точь-в-точь Гена Букин: ахнете, увидев, за кого вышла замуж Даша из ситкома «Счастливы вместе»
Одутловатая и неухоженная: Гурченко неспроста стеснялась единственной дочери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить