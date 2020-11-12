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О том, как сложилась жизнь и творческая судьба Эмиля Горовца в эмиграции. О том, что он приобрел и что не сумел сберечь. И что потеряли мы, его слушатели и сама Россия? В фильме звучат самые известные песни из репертуара Эмиля Горовца, широко представлены редкая архивная кинохроника, уникальные любительские видеосъемки и фотографии артиста, эксклюзивные съемки в России, Израиле, США и на Украине. О жизни и творчестве Горовца рассуждают известные советские артисты эстрады, деятели культуры и друзья певца – россияне и эмигранты из СССР: Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Георгий Вайнер, Александр Левенбук, Николай Сличенко, Владимир Шаинский, Мария Лукач, Нина Михоэлс, Этель Ковенская и многие другие...