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Пограничный картель
Отзывы о фильме «Пограничный картель»
Border Cartel
Пограничный картель
2016 / Мексика
6.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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isabellaboss
18 декабря 2020, 16:53
Я лично потрясена красотой этого с моей точки зрения талантливого фильма.Конечно он чисто мужской.И наверное его должны оценивать мужчины.У женщин оценки всегда другого характера.Но времена сейчас другие и подобные фильмы смотрят также женщины.Они сегодня тоже бывают сильные и способные на многое.Именно поэтому берусь оценить этот фильм.Он хорош во всем.Кто выбрал именно боевик и триллер одновременно ,да еще и драму ,тот не ошибся.Я осталась после просмотра абсолютно счастливой как зритель.Настолько довольна ,что не хотелось бы встретить где то отзыв отрицательного и недовольного уровня.Потому что будет неприятно.Хочется аплодировать всей сьемочной группе и только благодарить.Иной раз долго ищещь ,что посмотреть и не находишь ,а такой фильм оказывается просто блестящей находкой.Возможно он не мэйнстрим ,но свои поклонники у него будут раз и навсегда.Такие фильмы не будут потоковыми ,но и не надо.Он шедевр ,пусть сказано смело ,но кто то должен это сказать ,если еще не сказали.
18 декабря 2020, 16:53
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