Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
С днём рождения
С днём рождения, 2019: актеры и роли
Fête de famille
С днём рождения
2019 / Бельгия / Франция
5.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
С днём рождения, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Седрик Кан
Cédric Kahn
В ролях
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Эмманюэль Берко
Emmanuelle Bercot
Венсан Макен
Vincent Macaigne
Седрик Кан
Cédric Kahn
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мизантроп
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Гремлины: Хранители леса
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Отзывы
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке