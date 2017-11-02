Последний контракт Халли, 2017

Халли – киллер из Лос-Анджелеса, который планирует выйти на покой и больше не иметь дела с криминальным миром. Но перед уходом мужчина соглашается взяться за последний заказ – ему нужно заработать деньги для ухода за больной бабушкой. Все идет по плану до того момента, как Халли внезапно ловит себя на сочувствии к жертве. Ему предстоит сделать самый сложный выбор во всей его жизни…