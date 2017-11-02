Последний контракт Халли, 2017

Халли – киллер из Лос-Анджелеса, который планирует выйти на покой и больше не иметь дела с криминальным миром. Но перед уходом мужчина соглашается взяться за последний заказ – ему нужно заработать деньги для ухода за больной бабушкой. Все идет по плану до того момента, как Халли внезапно ловит себя на сочувствии к жертве. Ему предстоит сделать самый сложный выбор во всей его жизни…
Опытный киллер решает покончить со своим прошлым после того, как выполнит последнее задание, чтобы получить нужную сумму для своей родственницы. Но наемный убийца со временем понимает, что привыкает к своей жертве. В итоге он приходит к выводу, что обязан принять важное решение...