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Последний контракт Халли Последний контракт Халли
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Khali the Killer

Последний контракт Халли, 2017

2017 / США
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Халли – киллер из Лос-Анджелеса, который планирует выйти на покой и больше не иметь дела с криминальным миром. Но перед уходом мужчина соглашается взяться за последний заказ – ему нужно заработать деньги для ухода за больной бабушкой. Все идет по плану до того момента, как Халли внезапно ловит себя на сочувствии к жертве. Ему предстоит сделать самый сложный выбор во всей его жизни…

  • Сперва фильм не привлек много внимания, но позже на ютуб случайно была выложена полная версия вместо анонсированного трейлера. Видео было в открытом доступе несколько часов, пока владельцы аккаунта заметили ошибку. Многие посчитали это не случайностью, а маркетинговым ходом.
  • Ричард Кабрал, исполнивший главную роль, до начала своей актерской карьеры пять лет сидел в тюрьме за покушение на убийство.
  • Все ветераны войны, показанные в фильме, действительно участвовали в боевых действиях, кроме одного.
  • Имя главного персонажа переводится как «хороший», но также оно созвучно имени индуистской богини разрушения.
  • Джон Мэтьюз познакомился с Ричардом Кабралом, которого позже пригласил сниматься в фильме, на благотворительном вечере некоммерческой компании.

Опытный киллер решает покончить со своим прошлым после того, как выполнит последнее задание, чтобы получить нужную сумму для своей родственницы. Но наемный убийца со временем понимает, что привыкает к своей жертве. В итоге он приходит к выводу, что обязан принять важное решение...

3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 2 октября 2018
Премьера в мире 2 ноября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Джон Мэтьюз
В ролях
Райан Дорси
Ричард Кебрал
Ричард Кебрал
Клэйтон Карденас
Корина Калдерон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последний контракт Халли 2 постера
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Последний контракт Халли смотреть онлайн

Последний контракт Халли
Смотрите за 1
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 13:41
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