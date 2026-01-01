Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано

Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке

Азиатский «ленивый» макияж делаю за 5 минут и без дорогущей косметики: тру губы бумагой – и выгляжу круче моделей с обложки

«Только "Холод" интересен, остальное — тухляк»: зрители жестко прошлись по главным сериальным премьерам июля-2026

7-го сезона «Пса», увы, не будет — но зрители НТВ нашли аналог не хуже: сюжет такой же, а рейтинги запредельные

После разочарования в новинках включил 6 старых семейных фильмов 90-х: оказались актуальными по сей день

Викторина со звездочкой: попытайтесь угадать 5 советских фильмов по кадру со съемок и не запутаться (сложный тест)

Зря Нолан боялся «Барби»: его «Оппенгеймера» обошел «плохой танцор», приблизившийся к сборам миллиарда

Сравнили смерть Отто Хайтауэра в книге и «Доме Дракона», и должны сказать: Джордж Мартин, прости, но HBO сделали лучше

Пересмотрели все фильмы с Никулиным? Тогда для вас тест: вспомните 7 деталей сюжета из культовых кинолент