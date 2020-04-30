Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гремлины: Хранители леса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одноклассники смерти
Киноафиша Фильмы Одноклассники смерти

Одноклассники смерти, 2020

2020 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перспективный и талантливый журналист Дмитрий Полуянов готовится к свадьбе с милой и скромной рыжеволосой библиотекаршей Надей Митрофановой. Дмитрий искренне любит девушку, но уверен, что Надя вряд ли может чем-то его удивить. Однако герой не мог и предположить, какие скелеты он найдет в надином шкафу прямо накануне торжества.

Когда предстоящее событие омрачается смертью подруги и соседки Надежды, та слезно просит своего возлюбленного тщательнее расследовать на первый взгляд обычное бытовое убийство. Заинтригованный настойчивостью невесты Дмитрий берется за журналистское расследование и вскоре выясняет, что Надя – обладательница не только непредсказуемого характера, но и весьма темного прошлого, в котором девушка нажила себе опасных врагов. Один за другим одноклассники Нади начинают погибать, и по стечению таинственных обстоятельств девушка всегда оказывается рядом с местом происшествия.

Четырехсерийный детективный телефильм по роману писателей Анны и Сергея Литвиновых снял режиссер Филипп Коршунов, который известен сериалом “Восьмидесятые” и комедией “Полное превращение”. Сценарий к фильму написал Андрей Терехов (“Комната старинных ключей”), а главные роли исполнили Екатерина Копанова (Надя), Станислав Бондаренко (Дмитрий), Нонна Гришаева (Валентина), Евгений Березовский (Анатолий Полуянов), Александр Тютин (Станислав Селезнев) и другие.

  • “Одноклассники смерти” – четвертая картина из серии «Приключения Митрофановой и Полуянова».
  • Производством фильма занималась студия “Энерджи Фильм Продакшн”.
  • В период с 2007 по 2019 год артисты Екатерина Копанова и Станислав Бондаренко сыграли вместе в восьми картинах, в том числе в сериале “Большое небо”.
  • Роман “Одноклассники smerti” был опубликован в 2008 году. Произведение входит в серию “Спецкор отдела расследования” брата и сестры Анны и Сергея Литвиновых. Серия выходила с 2000 по 2018 год и включает двенадцать книг.
  • “Одноклассники смерти” – не первая экранизаци творчества брата и сестры Литвиновых. В 2005 году на телеэкраны вышел многосерийный фильм “Авантюристка”, который Дмитрий Дьяченко снял по одноименному роману Анны и Сергея. В 2018 году Филипп Коршунов экранизировал несколько произведений Литвиновых из цикла про журналиста-сыщика Дмитрия Полуянова, в том числе “Смертельный тренинг”, “Десять стрел для одной”, “Частный сыск полковника в отставке. Дата собственной смерти” и “Ныряльщица за жемчугом”.
  • Для Станислава Бондаренко “Одноклассники смерти” стали четвертым фильмом, в котором он играте журналиста, который поневоле ввязывается в расследования уголовных преступлений.
  • Екатерина Копанова и Станислав Бондаренко – не только ровесники, но и почти земляки. Оба они родились на Украине: Екатерина в Севастополе, а Станислав – в городе Днепрорудный в Запорожской области. Позднее Бондаренко закончил ГИТИС, Копанова – ВТУ им. Щукина.
  • Станислава Бондаренко выше Екатерины Копановой почти на 30 см. Актриса не пыталась компенсировать разницу в росте с помощью высоких каблуков, поскольку ее героиня, интеллигентная библиотекарша, носит только удобную одежду и обувь.
  • Премьера фильма состоялась 14 марта 2020 на телеканале ТВЦ.
  • На момент выхода “Одноклассников смерти” Анна и Сергей Литвиновы написали более сорока романов и шесть сборников рассказов. Общий тираж их книг превысил восемь миллионов экземпляров.

Экранизация одноименного детективного романа Анны и Сергея Литвиновых. Блестящий журналист Дмитрий Полуянов прекрасно знал, что его невеста Надя Митрофанова – девушка непредсказуемая. Но он и предположить не мог, какие тайны прошлого откроются перед ним накануне свадьбы. Одно за другим происходят убийства и совершенно непонятно, кто окажется следующей жертвой.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 3 часа 14 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Филипп Коршунов
Филипп Коршунов
В ролях
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Елена Полянская
Елена Полянская
Сергей Борисов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одноклассники смерти 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Асем Алексеева 30 апреля 2020, 10:52
Интересный мини сериал
Отзывы Написать
0 голосов
Оцените
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2
2023, Китай, боевик, приключения, драма
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши