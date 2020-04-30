Одноклассники смерти, 2020

Перспективный и талантливый журналист Дмитрий Полуянов готовится к свадьбе с милой и скромной рыжеволосой библиотекаршей Надей Митрофановой. Дмитрий искренне любит девушку, но уверен, что Надя вряд ли может чем-то его удивить. Однако герой не мог и предположить, какие скелеты он найдет в надином шкафу прямо накануне торжества.

Когда предстоящее событие омрачается смертью подруги и соседки Надежды, та слезно просит своего возлюбленного тщательнее расследовать на первый взгляд обычное бытовое убийство. Заинтригованный настойчивостью невесты Дмитрий берется за журналистское расследование и вскоре выясняет, что Надя – обладательница не только непредсказуемого характера, но и весьма темного прошлого, в котором девушка нажила себе опасных врагов. Один за другим одноклассники Нади начинают погибать, и по стечению таинственных обстоятельств девушка всегда оказывается рядом с местом происшествия.

Четырехсерийный детективный телефильм по роману писателей Анны и Сергея Литвиновых снял режиссер Филипп Коршунов, который известен сериалом “Восьмидесятые” и комедией “Полное превращение”. Сценарий к фильму написал Андрей Терехов (“Комната старинных ключей”), а главные роли исполнили Екатерина Копанова (Надя), Станислав Бондаренко (Дмитрий), Нонна Гришаева (Валентина), Евгений Березовский (Анатолий Полуянов), Александр Тютин (Станислав Селезнев) и другие.