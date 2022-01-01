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ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом
Киноафиша Фильмы ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом Отзывы о фильме «ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом»
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом 2020 / Россия
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом»

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Наша рецензия

В конце каждого года компания друзей устраивает посиделки, которые прозвали «вечером шутов». Их идея проста и не очень гуманна. Эти успешные люди выбирают себе дурачка и планируют глумиться над ним до самого утра, упиваясь собственным превосходством. Но грандиозной встрече так и не суждено состояться, ведь день перевернет жизни всех. Главный заводила вынужден остаться дома вместе со своим выбранным шутом, его жену с подругой ждет судьбоносный шопинг, а надоедливая секретарша…

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