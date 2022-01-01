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В конце каждого года компания друзей устраивает посиделки, которые прозвали «вечером шутов». Их идея проста и не очень гуманна. Эти успешные люди выбирают себе дурачка и планируют глумиться над ним до самого утра, упиваясь собственным превосходством. Но грандиозной встрече так и не суждено состояться, ведь день перевернет жизни всех. Главный заводила вынужден остаться дома вместе со своим выбранным шутом, его жену с подругой ждет судьбоносный шопинг, а надоедливая секретарша…